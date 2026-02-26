Zwei Männer haben sich ein illegales Autorennen in Ludwigsburg geliefert – unter anderem wieder in der Schwieberdinger Straße. Beide sind vorerst ihre Führerscheine und Fahrzeuge los.
26.02.2026 - 14:16 Uhr
Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren sind vorerst ihre Führerscheine los, nachdem sie sich am Mittwoch unter anderem in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein illegales Autorennen geliefert haben. Genau dort war es im März 2025 im Zuge eines Rennens zu einem Raserunfall gekommen, bei dem zwei Frauen ums Leben gekommen sind. Aktuell läuft der Mordprozess in diesem Fall.