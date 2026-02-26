Zwei Männer haben sich ein illegales Autorennen in Ludwigsburg geliefert – unter anderem wieder in der Schwieberdinger Straße. Beide sind vorerst ihre Führerscheine und Fahrzeuge los.

Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren sind vorerst ihre Führerscheine los, nachdem sie sich am Mittwoch unter anderem in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein illegales Autorennen geliefert haben. Genau dort war es im März 2025 im Zuge eines Rennens zu einem Raserunfall gekommen, bei dem zwei Frauen ums Leben gekommen sind. Aktuell läuft der Mordprozess in diesem Fall.

Die Autos driften um die Kurve Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer mit einem BMW und einem Skoda zunächst mit hoher Geschwindigkeit die Schwieberdinger Straße in Richtung Möglingen entlang gefahren. Als sie schließlich nach rechts in die Westrandstraße abbiegen wollten, drifteten die beiden Fahrzeuge aufgrund des Tempos um die Kurve – was wiederum einer Polizeistreife auffiel, die sich dem Duo umgehend an die Fersen heftete.

Die weitere Verfolgungsfahrt führte über zwei Kreisverkehre in der Mörikestraße hinweg in den Waldäckerweg. Erst dort konnten die Polizisten schließlich zu dem Skoda und dem BMW aufschließen. Die beiden Männer waren dort von einem ordnungsgemäß langsam fahrenden Fahrzeug ausgebremst worden.

Skoda und BMW werden beschlagnahmt

Die Polizei kontrollierte die beiden Fahrer: Neben den beiden Führerscheinen wurden auch der BMW und der Skoda vorläufig beschlagnahmt. Der 23- und der 26-Jährige müssen nun zudem jeweils mit einer Strafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen.