Der einst graue Parkplatz wird zu einer Anlage zum Verweilen. Am Mittwoch wurden die ersten Bäume geliefert und eingepflanzt. Die Wahl der Bäume hat auch einen historischen Grund. Denn wenn sie blühen, erstrahlt der Platz in einer besonderen Farbe.

Frederik Herrmann 06.11.2024 - 17:52 Uhr

In vier Reihen befindet sich alle paar Meter eine Grube von jeweils zwei auf zwei Metern. Insgesamt sind es 41 Stück. In jede von ihnen soll ein Baum gepflanzt werden. Zwei Lastwagen haben am Mittwoch die ersten 17 Exemplare angeliefert. Die restlichen 14 Bäume folgen dann am Donnerstag, sagt der Bürgermeister für Infrastruktur in Ludwigsburg , Sebastian Mannl: „Sie müssen jetzt in den Boden.“