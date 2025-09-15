Eine Zeugin konnte am Sonntagabend beobachten, wie drei Männer aus einem Fenster der Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg stiegen. Die Einbrecher entkamen dennoch unerkannt.

Julia Amrhein 15.09.2025 - 12:14 Uhr

Unbekannte sind am Sonntag in die Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg eingestiegen. Obwohl eine Zeugin die Einbrecher gewissermaßen auf frischer Tat ertappte, entkamen diese unerkannt. Laut Polizei hatte die Frau gegen 20.25 Uhr in der Nähe der Schule einen Schlag gehört und anschließend beobachtet, wie drei Personen aus einem Fenster stiegen. Die Polizei startete zwar eine Fahndung, diese führte allerdings nicht zum Erfolg.