Eine Zeugin konnte am Sonntagabend beobachten, wie drei Männer aus einem Fenster der Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg stiegen. Die Einbrecher entkamen dennoch unerkannt.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Unbekannte sind am Sonntag in die Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg eingestiegen. Obwohl eine Zeugin die Einbrecher gewissermaßen auf frischer Tat ertappte, entkamen diese unerkannt. Laut Polizei hatte die Frau gegen 20.25 Uhr in der Nähe der Schule einen Schlag gehört und anschließend beobachtet, wie drei Personen aus einem Fenster stiegen. Die Polizei startete zwar eine Fahndung, diese führte allerdings nicht zum Erfolg.

 

Eine Kaffeekasse im Werkraum wurde geleert

Die Polizei entdeckte in einem Werkraum der Gemeinschaftsschule eine leere Kaffeekasse. Darüber hinaus fehlte ein Laptop. Die Einbrecher hatten wohl auch versucht, eine verschlossene Türe aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Der Schaden wird auf lediglich 50 Euro geschätzt, der Wert des Diebesguts ist bislang noch nicht bekannt.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer der Männer eine Brille und ein weiterer eine Schildkappe trug. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter 0 71 41 / 29 92 00 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.