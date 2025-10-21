1988 hat Heinrich Kling ein Buch über seine Jugend in der NS-Zeit in Ludwigsburg geschrieben. Seine Enkel haben daraus ein Hörbuch gemacht. Als Geschenk – aber auch als Mahnung.
21.10.2025 - 09:00 Uhr
Wenn Konrad Kling an seinen Opa Heinrich denkt, hat er einen älteren Herrn vor Augen, der rauchend in der Aula des Ludwigsburger Mörike-Gymnasiums steht. Dort war Heinrich einst selbst Schüler und später gefragter Zeitzeuge, der nicht nur in Konrads Klasse schonungslos und mit mahnenden Worten über die NS-Zeit sprach. „Er hat bei Gleichaltrigen immer bemängelt, dass sie schweigen“, sagt Konrad. „Selbst hat er aber immer ehrlich zugegeben: Ja, ich war damals Nazi.“