Ein Autofahrer ignoriert offenbar die rote Ampel und stößt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Das Auto des Mannes gerät in den Grünstreifen und überschlägt sich mehrfach.

Annika Mayer 18.07.2024 - 11:59 Uhr

Zwei Autos sind am Mittwoch in Ludwigsburg zusammengeprallt, eines der Fahrzeuge hat sich dabei mehrfach überschlagen. Der Unfall passierte laut Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd und der Möglinger Straße. Ein 72-jähriger Mazda-Fahrer sei in Richtung Möglingen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Möglinger Straße habe er mutmaßlich die rot Ampel missachtet. Ohne zu bremsen fuhr er der Polizei zufolge in die Kreuzung.