An seiner Schuldunfähigkeit gibt es keinen Zweifel: Ob der 18-jährige Ludwigsburger Schüler, der im Mai seinen Vater bei einem Jagdausflug erschossen haben soll, in der Psychiatrie bleibt, entscheidet das Landgericht Nürnberg-Fürth Anfang Dezember.

Sabine Armbruster 11.10.2024 - 15:41 Uhr

Es war ein Drama, das viele erschüttert hat: Bei einem gemeinsamen Jagdausflug nach Franken am 1. Mai soll ein 18-jähriger Ludwigsburger Schüler seinen 54-jährigen Vater erschossen haben. Das räumte er noch am selben Tag in einem Telefonat mit seiner Mutter ein. Zunächst erging gegen den jungen Mann ein Haftbefehl, doch schon Ende Mai wurde dieser aufgehoben und der mutmaßliche Todesschütze in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Sowohl ein Gutachter als auch die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass er wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist. Die Staatsanwaltschaft hatte im August beim Landgericht Nürnberg-Fürth einen Antrag auf dauerhafte Unterbringung des Gymnasiasten gestellt.