A-cappella-Kultur vom Feinsten: Voces8 und Chanticleer gastieren bei die den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Susanne Benda 14.07.2024 - 12:51 Uhr

Singen macht glücklich und gesund. Hormone werden ausgeschüttet, das Immunsystem gestärkt, Stress verschwindet. Weil das ein wenig auch für den hörenden Nachvollzug gilt, geht es am Samstagabend bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen nicht nur um feinste Vokalkultur, sondern auch um psychisch-physisches Wohlbefinden. Das Publikum in der vollbesetzten Friedenskirche kann in A-cappella-Klängen baden. Zu Gast sind das achtköpfige britische Ensemble Voces8 und das US-amerikanische Sänger-Dutzend Chanticleer.