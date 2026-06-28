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  6. Feiern trotz Hitze – So war es beim Marktplatzfest

Ludwigsburger Innenstadt Feiern trotz Hitze – So war es beim Marktplatzfest

Ludwigsburger Innenstadt: Feiern trotz Hitze – So war es beim Marktplatzfest
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Beim Fest auf dem Marktplatz in Ludwigsburg war am Nachmittag noch nicht so viel los. Die Wassernebler waren allerdings beliebt. Foto: Simon Granville

Extreme Temperaturen herrschen am Samstag auch in Ludwigsburg. Das wirkt sich auf das Programm des Festes der Vereine aus.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Die ersten Stunden des Marktplatzfestes ließen Übles erahnen. Auf und rund um den Ludwigsburger Marktplatz herrschte am Samstag wegen der extremen Temperaturen zunächst gähnende Leere. Doch am Ende konnte es der Abend rausreißen.

 

In der Innenstadt war auch für die 54. Ausgabe des großen Festes der Ludwigsburger Vereine ein umfangreiches Programm geplant. Bis um 12 Uhr ging der Aufbau reibungslos vonstatten. Doch wegen der großen Hitze blieben die Besucher am Nachmittag fern. Bei denjenigen, die sich in die Innenstadt trauten, waren die kostenlosen Trinkwasserstationen und die Wassernebler allerdings beliebt.

Kurzfristige Absagen wegen der Hitze

Wegen mehrerer temperaturbedingter Absagen konnte das Bühnenprogramm am Nachmittag nicht wie vorgesehen stattfinden, erklärt Mario Kreh, der Vorsitzende des Festvereins. Zudem entschieden sich drei der angekündigten 35 Vereine kurzfristig dafür, nicht mit einem Stand am Marktplatzfest teilzunehmen.

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Nach 19 Uhr füllten sich die Bereiche vor den Bühnen allerdings zunehmend. In den späteren Stunden wurde es brechend voll, vergleichbar mit den Vorjahren, sagt Kreh. „Der Abend hat uns gerettet“, fasst der Vorsitzende zusammen. Erst nach Mitternacht lösten sich die langen Schlangen an den Essensständen auf.

Erleichterung zum Schluss

Froh sind die Organisatoren auch darüber, dass es kaum medizinische Einsätze und keine hitzebedingten Notfälle zu verzeichnen gab. „Ich konnte schließlich erleichtert und zufrieden schlafen gehen“, sagt Mario Kreh.

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