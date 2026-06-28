Ludwigsburger Innenstadt Feiern trotz Hitze – So war es beim Marktplatzfest
Extreme Temperaturen herrschen am Samstag auch in Ludwigsburg. Das wirkt sich auf das Programm des Festes der Vereine aus.
Extreme Temperaturen herrschen am Samstag auch in Ludwigsburg. Das wirkt sich auf das Programm des Festes der Vereine aus.
Die ersten Stunden des Marktplatzfestes ließen Übles erahnen. Auf und rund um den Ludwigsburger Marktplatz herrschte am Samstag wegen der extremen Temperaturen zunächst gähnende Leere. Doch am Ende konnte es der Abend rausreißen.