Ludwigsburger Label Juronoid: Mode mit Message und Party mit Rapper Drake

Drei Konzerte spielt der kanadische Rapper Drake im September in München. Auf dem Plakat zur Aftershowparty seines Labels OVO nach dem Konzert am Donnerstag ist auch das Logo einer Marke aus Ludwigsburg zu finden. Juronoid, das Modelabel von Julian und Robin Gössele, tritt als einer der Gastgeber der Party auf. Als Schüler haben die beiden ihr Label vor etwa acht Jahren gegründet – mit einem Weltstar auf dem gleichen Plakat zu stehen, ist bislang der Höhepunkt ihrer Laufbahn.

„Der Kontakt zu Drakes Label kam über drei Ecken zustande“, sagt Robin Gössele. „Aber das ist bei großen Stars ja eigentlich immer so.“ Er selbst lebt in München und hat dort zuletzt erste Erfahrungen in der Organisation von Events gesammelt. Ein Bekannter aus Stuttgart, der in der Musikbranche gut vernetzt sei, machte die Zusammenarbeit letztlich klar. Nun helfen die Brüder bei der Organisation, machen Werbung für die Party und können dort auch eigene Shirts präsentieren – so haben sie es auch schon bei ihrer Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Rapper Reezy gemacht.

Oversize-Shirts, weite Hosen, Pufferwesten

„Beide Künstler passen musikalisch und vom Style her gut zu uns“, sagt Robin. „Wir machen viele Sachen, die auch ein Rapper wie Reezy tragen würde.“ Soll heißen: Oversize-Shirts, weite Hosen, Pufferwesten. Die Schriftart auf einigen der neueren Shirts orientiert sich zudem am Design von Drakes „Some Special Shows 4 EU“-Tour – auf der Party wollen sie auch neue Shirts anbieten.

Angefangen haben sie vor rund acht Jahren, damals 16 und 18 Jahre alt, im Kinderzimmer. „Damals hat man auf Instagram immer wieder kleine Labels gesehen, die sehr langweilige Shirts angeboten haben“, erzählt Robin Gössele. „Wir wollten mehr vermitteln, ein Gesamtkonzept mit Shows und Filmen dazu aufbauen – Mode mit Message eben.“ Die Stücke in ihren Kollektionen tragen deshalb Aufschriften wie „Social Media Is A Drug“ oder „School Kills Artists“, sie sollen also aktuelle gesellschaftliche Themen und Debatten aufnehmen.

Die beiden sehen sich noch immer als Newcomer in der Modebranche, aber sie haben einen klaren Plan. Neben eigenen Kollektionen produziert Juronoid auch Kleidung für andere, zum Beispiel Pullis für Schulen. „Mit diesen Designs würde ich jetzt vielleicht nicht auf der Straße rumlaufen, aber das gibt uns eine gute wirtschaftliche Grundlage, mit der wir geile eigene Shows und Kollektionen realisieren können“, erklärt Julian Gössele. „Außerdem ist es viel leichter, 1000 Pullis für eine Schule umzusetzen – so viele bekommen wir von unseren eigenen Sachen in derselben Zeit bislang noch nicht verkauft.“

Robin Gössele lebt mittlerweile in München, Julian in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Gleichzeitig haben sie in Stuttgart und München schon eigene Modeshows umgesetzt, bei denen auch schon Mitarbeiter der Magazine „Vogue“ und „GQ“ im Publikum saßen. Ihre Kleidung haben sie im Pop-up-Store „Econic Goods“ im Gerber in Stuttgart verkauft und für die Kollektionen eigene Imagefilme gedreht. Und nebenher BWL, beziehungsweise Business Administration, studiert. „Wir wollen auch nach dem Studium nebenher mindestens in Teilzeit arbeiten“, sagt Julian. „Momentan können wir noch nicht sicher gehen, dass das Label jeden Monat genug Geld für uns beide abwirft.“

Aber wie ist das eigentlich, so eng mit dem eigenen Bruder zu arbeiten? Das klappe gut, auch wenn man sich mal in die Haare kriege, versichern beide. „Die räumliche Distanz hilft“, glaubt Robin. Er lebt seit vier Jahren in München, Julian hält die Stellung in Ludwigsburg. Auch die Arbeitsbereiche sind einigermaßen voneinander getrennt. Julian kümmert sich um die Zahlen, Robin ist eher der kreative Part. „Wir lassen uns da unseren Freiraum, das ist ein Vorteil“, sagt Robin. „Stell dir mal vor, wir wären beide die Designer, da könnte es schon mal knallen.“

Der Abend könnte das Label voranbringen

So laufe das Zusammenspiel als Geschäftspartner und Brüder recht organisch. Angetrieben werden sie ohnehin von den großen Events, bei denen die Zusammenarbeit klappen muss – wie bei Drakes Aftershowparty. „Wenn wir gut organisiert haben, wird das ein guter Abend, auf den wir uns freuen können“, sagt Robin Gössele. Im Idealfall bringt es natürlich auch das Label nach vorne – „wenn es gut läuft, gewinnen wir an München und Umgebung extrem an Relevanz. In der Stadt Leute in unseren Shirts rumlaufen zu sehen, wäre ein Träumchen.“

Dass am Abend auch Leute aus Drakes engstem Umfeld im Münchner Filmcasino vor Ort sein werden, ist sicher auch kein Nachteil. „Und wer weiß“, sagt Julian Gössele grinsend. „Vielleicht taucht er ja auch selbst auf.“