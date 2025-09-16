Ludwigsburger Label Juronoid Mode mit Message und Party mit Rapper Drake
Vor etwa acht Jahren haben Julian und Robin Gössele in Ludwigsburg ihr eigenes Modelabel gegründet. Jetzt arbeiten sie mit dem Label des kanadischen Rappers Drake zusammen.
Vor etwa acht Jahren haben Julian und Robin Gössele in Ludwigsburg ihr eigenes Modelabel gegründet. Jetzt arbeiten sie mit dem Label des kanadischen Rappers Drake zusammen.
Drei Konzerte spielt der kanadische Rapper Drake im September in München. Auf dem Plakat zur Aftershowparty seines Labels OVO nach dem Konzert am Donnerstag ist auch das Logo einer Marke aus Ludwigsburg zu finden. Juronoid, das Modelabel von Julian und Robin Gössele, tritt als einer der Gastgeber der Party auf. Als Schüler haben die beiden ihr Label vor etwa acht Jahren gegründet – mit einem Weltstar auf dem gleichen Plakat zu stehen, ist bislang der Höhepunkt ihrer Laufbahn.