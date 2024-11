Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier will sich im März 2025 auf das Amt des VfB-Präsidenten bewerben – bisher hatte er das ausgeschlossen. Er versichert nun: Sein Job als Landrat hat Priorität. Was sagen die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag zu der Doppelbelastung?

Keine acht Wochen sind vergangen, seitdem der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier in einem Interview mit unserer Zeitung sagte, dass er sich beim VfB in der „Rolle des Brückenbauers in die Zukunft“ sehe. Interimsmäßig hat der CDU-Kommunalpolitiker im August das Amt des Präsidenten übernommen – bislang aber vehement eine weitere Kandidatur ausgeschlossen. „Es ist einfach nicht möglich, den Job eines Landrats dauerhaft mit dem Ehrenamt als VfB-Präsident zu vereinen“, sagte er Anfang Oktober. Schon allein des Zeitaufwandes wegen.