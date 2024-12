Vor 50 Jahren sind die ersten Bewohner im Ludwigsburger Marstall-Center eingezogen. Ein Rundgang durch das riesige Gebäude, das als architektonischer Problemfall gilt.

Martin Tschepe 04.12.2024 - 10:49 Uhr

Rolf Bantel ist an diesem Tag mal wieder in seiner Zweitwohnung. „Länger nicht da gewesen“, sagt er und grinst. Zweitwohnung, so nennt der 83-jährige Rentner seine mit einem Metalltor abgetrennten Stellplätze in der Tiefgarage des Marstall-Centers mitten in Ludwigsburg. Früher war Bantel häufig ganz unten. Denn hier steht sein Mercedes SL „Pagode“, Baujahr 1968. Bantel hat den Wagen über die Jahre und Jahrzehnte gehegt und gepflegt.