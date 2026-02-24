Ludwigsburger Mordprozess Raser I. hatte 19.000 Euro im Wagen – diente Todesfahrt als Test?
Am Dienstagvormittag sind am 13. Tag des Ludwigsburger Rasermord-Prozesses neue Details ans Licht gekommen. Vor allem Geld spielte diesmal eine Rolle.
Die stattliche Bargeldsumme von 19.000 Euro hatte der wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge mit angeklagte I. am 20. März in seinem Mercedes der S-Klasse. Dieser Fund der Polizei stand am Vormittag des 13. Verhandlungstag des sogenannten Ludwigsburger Raserprozesses am Dienstag vor dem Landgericht Stuttgart unter anderem im Fokus.