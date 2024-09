Beim Versuch, einen Parkscheinautomaten aufzubrechen, sind Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Dienstag in Ludwigsburg gescheitert. Sie verursachten allerdings einen hohen Schaden.

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Unbekannten gegen 4 Uhr an einem Automaten in einer Tiefgarage am Rathausplatz in Ludwigsburg zu schaffen. Dabei verwendeten sie offenbar einen Trennschleifer, mit dessen Hilfe sie versuchten, den Automaten aufzusägen.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Letztlich blieb der Versuch erfolglos, an das Bargeld gelangten sie nicht. Dafür verursachten die unbekannten Täter laut Polizei am Parkscheinautomaten einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.