Ludwigsburger Raser Lebenslänglich für Raser G. – kann die Revision das ändern?
Die Verteidiger der beiden Ludwigsburger Raser G. und I. sind in Revision gegangen. Der Anwalt Fatih Zingal sieht keine großen Chancen auf Erfolg.
Die Verteidiger der beiden Ludwigsburger Raser G. und I. sind in Revision gegangen. Der Anwalt Fatih Zingal sieht keine großen Chancen auf Erfolg.
Das Urteil im Mordprozess gegen die Raser aus Ludwigsburg ist am 7. April gesprochen worden – lebenslänglich gab es für den Todesfahrer G. und 13 Jahre Haft für seinen Bruder I. wegen versuchten Mordes.