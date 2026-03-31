Der Raser-Prozess um ein illegales Rennen in Ludwigsburg geht bald zu Ende. Kurz vor den Plädoyers wird bekannt, was die Angeklagten zur Wiedergutmachung tun wollen.
31.03.2026 - 10:59 Uhr
Kurz vor dem Ende des Prozesses haben die Anwälte der Fahrer und der Nebenkläger im Verfahren um den Raserunfall an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg eine Vereinbarung unterschrieben: Die Familien der bei dem Unfall getöteten Frauen Merve und Selin erhalten von den Angeklagten je 25 000 Euro. Die Familien haben das als Wiedergutmachung anerkannt.