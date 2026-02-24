Ludwigsburger Raserprozess Gutachter belastet G. – „Aufprall wäre schon mit 118 km/h vermeidbar gewesen“
Der Ludwigsburger Raserprozess nähert sich dem Ende. Die Aussage des technischen Verkehrsexperten am 13. Prozesstag wiegt schwer.
Wie hätte G. den tödlichen Zusammenstoß mit dem Wagen von Merve und Selin verhindern können? Diese Frage schwang am Nachmittag des 13. Prozesstages im sogenannten Ludwigsburger Raserprozess mit. Ein verkehrstechnischer Sachverständiger legte vor dem Landgericht Stuttgart detailliert dar, wie sich die Kollision am Abend des 20. März 2025 an der Aral-Tankstelle auf der Schwieberdinger Straße ereignet hatte. Er kam zu einem klaren Ergebnis.