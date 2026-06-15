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  6. Fiat 500-Oldtimer fliegt ins Schlosstheater

Ludwigsburger Schlossfestspiele Fiat 500-Oldtimer fliegt ins Schlosstheater

Ludwigsburger Schlossfestspiele: Fiat 500-Oldtimer fliegt ins Schlosstheater
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Der Fiat 500 soll für die Oper „Lo Speziale“ ins Schlosstheater gehoben werden. Foto: Olivia Denner

Ein Fiat 500 baumelt vor dem Ludwigsburger Schlosstheater in der Luft? Hintergund ist die Oper „Lo Speziale“, für die das Auto durch ein Fenster gehievt wurde.

Volontäre: Olivia Denner (ode)

Noch hängt der kleine blaue Fiat 500 in der Luft. Langsam befördert ihn der Kran immer höher in Richtung des nur wenig breiteren Fensters des Ludwigsburger Schlosstheaters. Unten richten sich alle Blicke nach oben. Immer wieder wird gestoppt, kontrolliert und nachjustiert, denn weder das Fahrzeug noch das historische Theater sollen beschädigt werden.

 

Nur wenige Minuten zuvor war der Fiat in einem Transporter angeliefert worden. Er soll das Herzstück des Bühnenbilds der Oper „Lo Speziale“ werden. Bevor die Produktion am 19. Juni Premiere feiern kann, muss das speziell umgebaute Fahrzeug jedoch zunächst einen Weg ins Gebäude finden. Die einzige Möglichkeit: ein Fenster im Obergeschoss.

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Entsprechend angespannt verfolgen die Verantwortlichen von den Schlossfestspielen das Manöver. Flügel und andere sperrige Kulissenteile seien auf diesem Weg schon ins Theater gelangt, ein Auto allerdings noch nie – 480 Kilogramm soll es wiegen.

Der Fiat wiederum ist schon einiges gewohnt. Der umgebaute Kleinwagen hat bereits zahlreiche Bühnen in Europa gesehen – unter anderem in Zürich, Barcelona, Frankfurt, Italien und Luxemburg. Nicht überall war der Transport einfach. Mal musste er über Treppen getragen werden, mal durch enge Theatergänge und Zuschauerreihen. In Ludwigsburg wartet nun die nächste Herausforderung.

Das erste Mal wird ein Auto durch das Theaterfenster gebracht

Mit viel Feingefühl kann das Auto durch das Fenster ins Schlosstheater gehoben werden. Foto: Olivia Denner

Doch am Ende läuft alles unkomplizierter als zuerst befürchtet. Zentimeter für Zentimeter wird der Fiat durch das Fenster bugsiert, die Spanngurte, die den Fiat 500 gerade noch in der Luft gehalten haben, werden abgemacht und das Auto wird unter Applaus vollständig ins Gebäude gerollt.

Eine Premiere – auch für Alexander Mahr. Er ist der technische Leiter des Schlosstheaters für die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Vorsorglich hat er sich für die Aktion extra mehrere Stunden geblockt. Am Ende hat es aber dann doch nur eine Stunde gedauert. Nun könne er sich wieder entspannter weiteren Aufgaben zuwenden.

Die Oper „Lo Speziale“ von Joseph Haydn ist Teil der diesjährigen Ludwigsburger Schlossfestspiele. Sie erzählt eine komische Geschichte über eine Apotheke, die zum Tollhaus wird. Es geht um Liebe und Täuschung zwischen einem Apotheker, seinem Mündel und mehreren Verehrern. Der Fiat 500 sorgte jedenfalls schon vor der Premiere für einen spektakulären Auftritt.

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