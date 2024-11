Weniger Christbaumschmuck, mehr Gastro: Der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt hat sich seit der Premiere im Jahr 1974 spürbar verändert. Wir blicken zu den Anfängen zurück.

Sabine Armbruster 28.11.2024 - 11:00 Uhr

Man schrieb das Jahr 1974, als eine clevere Idee des damaligen Leiters des städtischen Verkehrsamts, Friedhelm Horn, in die Tat umgesetzt wurde: Ludwigsburg bekam zum ersten Mal nach dem Krieg einen richtigen Weihnachtsmarkt. Der fing vergleichsweise bescheiden mit rund 80 Ständen an, was auch geraume Zeit so blieb. Zunächst waren Buden in der Fußgängerzone Kirchstraße, im Fußgängerbereich der Asperger Straße und – nach deren autofreier Umgestaltung – auch in der Seestraße aufgestellt. Das Angebot war eine Mischung aus Weihnachts- und Krämermarkt. Alte Fotos zeigen neben weihnachtlichem Schmuck auch Stände mit Korbwaren, Fellen, Gürteln, Magenbrot, türkischem Honig auch den Imbissstand eines Metzgers. Sogar ein Karussell drehte sich damals schon.