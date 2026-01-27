Lüften spielt für ein gesundes Raumklima eine große Rolle. Was sollte dabei auf jeden Fall beachtet werden?
Wie oft und lange man lüften sollte, hängt neben persönlichen Vorlieben auch von der Belastung der Raumluft mit Feuchtigkeit, Gerüchen und Schadstoffen, sowie der Dämmung und der Lage des Gebäudes ab. Darüber hinaus spielt auch die Jahreszeit und das Außenklima eine Rolle. Allgemeine Aussagen, wie man am besten lüftet, lassen sich deshalb nur mit Einschränkungen treffen. Es gibt jedoch ein paar Punkte, die man, vor allem im Winter, auf jeden Fall berücksichtigen sollte.