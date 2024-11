Nach der russischen Invasion in der Ukraine rüstet Polen seine Verteidigung auf. Die Bundesregierung bietet dem Nachbarland Deutschlands nun erneut seine Hilfe an.

Deutschland hat dem Nachbarland Polen die nochmalige Entsendung von Einheiten des Luftabwehrsystems Patriot angeboten.

Berlin wolle damit „einen logistischen Knotenpunkt in Polen schützen, der für die Lieferung von Material an die Ukraine von zentraler Bedeutung ist“, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. Ein Einsatz von Patriot-Einheiten in Polen wäre nach Angaben des Ministeriums ab Januar 2025 möglich.