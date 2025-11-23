Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah kommt es erneut zu einem gezielten Angriff in Beirut. Ziel war nach offiziellen israelischen Angaben ein ranghohes Mitglied der libanesischen Miliz.
23.11.2025 - 15:13 Uhr
Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein ranghohes Hisbollah-Mitglied in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von einem "gezielten Schlag gegen einen führenden Hisbollah-Terroristen in Beirut". Nach Angaben des Hisbollah-nahen libanesischen Fernsehsenders Al-Majadin wurde bei dem Angriff auf eine Wohnung mindestens ein Mensch getötet. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten.