Luftfahrt-Förderung im Land: Bruchlandung von Verkehrsminister Hermann?

Das Urteil des Landesrechnungshofs über das Landesverkehrsministeriums ist harsch. Innovationsprojekten im Einzelfall Geld zu geben, widerspreche den Grundsätzen der Haushaltsführung, schreiben die Prüfer in ihrem aktuellen Jahresbericht. Ohne Verwaltungsvorschriften, Förderrichtlinien und Förderprogramme gehe nichts. Die Prüfer haben in ihrem Bericht ein ganzes Kapitel speziell einem von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor zwei Jahren zum Leuchtturmprojekt erklärten Vorhaben am Flughafen Stuttgart gewidmet.