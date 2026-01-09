Luftgewehr-Landesliga Aufstieg für den SV Hirschlanden – Entscheidung fällt dramatisch
Das Luftgewehr-Team des SV Hirschlanden sichert sich den Aufstieg in die Verbandsliga in einem denkbar knappen Finale.
Die Schützen des SV Hirschlanden waren überglücklich, aber mit den Nerven am Ende. „Ich glaube, ich bin um zehn Jahre älter geworden“ sagte Denise Weihing zu ihren letzten Wertungsschüssen und über das anschließende Stechen.