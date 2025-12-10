In der Luftgewehr-Landesliga holen sich die SV-Schützen zwei wichtige Erfolge im Titelrennen – der Aufstieg in die Verbandsliga ist zum Greifen nah.
10.12.2025 - 17:00 Uhr
Mit zwei Siegen bei 7:3-Einzelpunkten behauptete die Luftgewehrmannschaft des SV Hirschlanden ihre Führung in der Landesliga Nord bei Punktgleichheit mit dem SV Jagstheim. Das Team um Fabian Panchyrz machte damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Verbandsliga, denn auch die Einzelbilanz spricht für den Club aus dem Ditzinger Ortsteil.