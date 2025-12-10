In der Luftgewehr-Landesliga holen sich die SV-Schützen zwei wichtige Erfolge im Titelrennen – der Aufstieg in die Verbandsliga ist zum Greifen nah.

Mit zwei Siegen bei 7:3-Einzelpunkten behauptete die Luftgewehrmannschaft des SV Hirschlanden ihre Führung in der Landesliga Nord bei Punktgleichheit mit dem SV Jagstheim. Das Team um Fabian Panchyrz machte damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Verbandsliga, denn auch die Einzelbilanz spricht für den Club aus dem Ditzinger Ortsteil.

Vier Punkte Vorsprung auf Platz drei, rein rechnerisch benötigt der SVH noch einen Sieg, um sich einen der zwei Aufstiegsplätze in die Verbandsliga zu sichern. Fakt wird das aber im neuen Jahr, wenn am 4. Januar die direkten Verfolger SV Jagstheim und SV Gruibingen in der Hirschlander Halle ihre Visitenkarte abgeben.

Zwei Erfolge in Richtung Titel

Gegen die SGi Aichelberg holte der SV Hirschlanden ein 4:1 (1909:1859 Ringe). Lange schien die Partie offen, dann setzte sich die Qualität des Hirschlander Teams Schuss für Schuss durch. Thomas Gröning hatte gegen die überragende SV-Schützin Victoria Müller (374:395) keine Chance, dahinter lieferten sich der mehrfache deutsche Meister Axel Müller und Sophie Bernhardt ein packendes Duell – bei Ringgleichheit ging es ins Stechen, und dabei verlor Bernhardt mit 17:18 Ringen. Es sollte der einzige Punktgewinn für die Schwarzwälder bleiben. Nachwuchsschützin Lara Dörrer, Julia Würsig und Denise Weihing brachten ihre Punkte relativ sicher nach Hause.

Feierten ihr Debüt in der Landesliga: Die SV-Schützinnen Franziska Schlecht, Lara Dörrer und Angela Großmann (v. li.) Foto: Albert Kraushaar

Gegen die SGi Schwäbisch Hall gab es für Hirschlanden einen 3:2-Erfolg (1924:1897 Ringe). An Position eins waren die 375 von Jasmin Dreßler gegen die erneut herausragend treffende Viktoria Müller (395 von 400 möglichen) viel zu wenig. Sophie Bernhardt konnte ihren zuvor erlittenen Punktverlust komplett ausblenden und nahm Michael Sturm den Wind aus den Segeln. Trotz der 2:0-Führung war noch nichts gewonnen.

Fabian Panchyrz, der im zweiten Match für Julia Würsig ins Team gerückt war, hatte gegen Cora Tscheuschner (382:379) mächtig zu kämpfen, Lara Dörrer kassierte eine hauchdünne 377:378-Niederlage gegen Winona Winkler. Zwischen Denise Weihing und Dominik von Kopp-Ostrowski kam es erneut zu einem Stechen – das fiel mit 8:10 zugunsten von Kopp-Ostrowski aus. Dennoch siegte der SV Hirschlanden mit 3:2.