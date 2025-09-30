Ist Eurowings vom Lufthansa-Streik betroffen?

Grundsätzlich gilt, dass die Eurowings GmbH (Deutschland) und die Kernmarke Lufthansa zwei separate juristische Einheiten innerhalb des Lufthansa Konzerns darstellen und unterschiedliche Tarifverträge mit ihren jeweiligen Cockpit-Belegschaften besitzen. Der aktuelle Tarifkonflikt und die erfolgte Urabstimmung der VC beziehen sich explizit auf die Piloten der Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo. In der Konsequenz bedeutet dies, dass Eurowings-Flüge nicht direkt von einem Streik der Lufthansa-Piloten betroffen wären. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 30. September 2025) liegt lediglich der Streikbeschluss für die Lufthansa-Kernmarke vor. Reisende mit Eurowings-Tickets können sich über den Status ihres Fluges auf der Eurowings-Website oder in der App informieren.