Die Piloten bei der Lufthansa könnten schon bald streiken. Wären davon auch Eurowings-Flüge betroffen?
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat im Tarifkonflikt um die betriebliche Altersvorsorge eine Urabstimmung für einen Streik bei der Lufthansa Kerngesellschaft erfolgreich abgeschlossen. Die Piloten sprachen sich mit deutlicher Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen aus. Ein konkreter Streiktermin steht noch aus, die Gewerkschaft könnte jedoch jederzeit zu einem Ausstand aufrufen. Für Fluggäste stellt sich damit die Frage, ob auch die Tochtergesellschaft Eurowings von den drohenden Flugausfällen betroffen sein wird.