Die Piloten der Lufthansa haben für einen Streik gestimmt. Ist demnächst mit Flugausfällen zu rechnen?
Bei der Lufthansa zeichnet sich ein umfassender Pilotenstreik in naher Zukunft ab. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat in einer Urabstimmung mit überwältigender Mehrheit beschlossen, Arbeitskampfmaßnahmen bei der Kerngesellschaft Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo einzuleiten. Rund 90 Prozent der Lufthansa-Piloten und 95 Prozent der Cargo-Piloten nahmen an der Abstimmung teil, wobei 88 beziehungsweise 96 Prozent für den Streik stimmten.