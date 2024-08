Der Lufthansa-Ferienflieger Discover versucht nach Kräften, die Streiks seiner Crews abzufedern. Doch auch am zweiten Streiktag fallen einige Flüge aus.

dpa 28.08.2024 - 10:47 Uhr

Frankfurt/Main - Beim Lufthansa-Ferienflieger Discover Airlines fallen auch am zweiten Streiktag vereinzelte Flüge aus. Grund sind die Streiks des fliegenden Personals in Cockpit und Kabine, zu denen die Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit (VC) bis einschließlich Freitag aufgerufen haben. Am Flughafen Frankfurt waren acht von 26 für den Mittwoch geplanten Starts gestrichen, in München entfiel laut Discover ein Flug nach Ibiza.