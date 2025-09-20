Drei russische Jets fliegen zwölf Minuten über Estland. Zwei weitere russische Kampfjets nähern sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel. EVP-Chef Weber und Selenskyj fordern eine starke Antwort.
20.09.2025 - 01:00 Uhr
Berlin - Nach der erneuten Verletzung des Luftraums eines Nato-Landes durch Russland spricht sich EVP-Chef Manfred Weber für eine entschlossene Antwort aus. "Wir brauchen jetzt eine starke europäische Luftverteidigung mehr denn je", sagte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der russische Präsident Wladimir Putin "provoziert nicht nur, er testet unsere europäische Verteidigungsfähigkeit".