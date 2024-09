Die Nato-Mitglieder Lettland und Rumänien, beide Nachbarn der Ukraine, melden Zwischenfälle mit mutmaßlichen russischen Drohnen. Auch das westliche Militärbündnis meldet sich zu Wort.

dpa 08.09.2024 - 16:03 Uhr

Rēzekne/Tulcea - Im Osten des EU- und Nato-Mitglieds Lettland ist eine mutmaßlich russische Drohne über Belarus in den lettischen Luftraum geflogen und in der Stadt Rēzekne abgestürzt. Der Vorfall werde untersucht, teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. Auch die Nato wurde informiert.