Die Behörden warnen seit langem vor den Risiken von Lithium-Ionen-Akkus in der Luftfahrt. Ein Zwischenfall auf einem Flug von England nach Portugal zeigt, wie real die Gefahr ist.

dpa 05.04.2026 - 16:30 Uhr

Lissabon - Eine E-Zigarette im Handgepäck hat auf einem Flug von London-Gatwick nach Porto beinahe einen Zwischenfall mit schwerwiegenden Folgen ausgelöst. Das Gerät sei kurz nach dem Start der Maschine der portugiesischen Fluggesellschaft TAP in Brand geraten, teilte die zuständige Behörde GPIAAF in Lissabon mit. Als Rauch aus dem Gepäckfach drang, kehrte das Flugzeug sofort um und landete 14 Minuten nach dem Abheben wieder sicher in Gatwick. Der Zwischenfall habe sich am 8. Februar ereignet, hieß es.