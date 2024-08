Gewalt an Bord: Ryanair-Chef will Getränke-Limit

Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair beklagt zunehmende Gewalt und Übergriffe aufs Flugpersonal. Die Ursache ist oft Alkohol.

dpa 28.08.2024 - 09:47 Uhr

London - Im Kampf gegen Gewalt und Übergriffe an Bord von Flugzeugen fordert Ryanair-Chef Michael O'Leary ein Getränke-Limit vor Abflug. Reisende sollten höchstens zwei Drinks am Flughafen je Board-Karte kaufen können, sagte O'Leary der britischen Zeitung "Telegraph". Fälle von Gewalt hätten in diesem Sommer stark zugenommen, es komme fast wöchentlich zu Angriffen.