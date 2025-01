Verspätungen, verlorene Koffer, überlastete Belegschaft: Der Ruf der Lufthansa hat gelitten. Die Fluggesellschaft will wieder Aushängeschild werden.

dpa 23.01.2025 - 10:52 Uhr

München - Die in den vergangenen Jahren von Verspätungen und Pannen geplagte Lufthansa will mit mehr Personal und einem Paket von Maßnahmen wieder erstklassig werden. "Wir wollen weltweit eine der bekanntesten Airline-Marken sein und möchten Lufthansa zu der Premiummarke und Airline Europas entwickeln, und natürlich auch wieder profitabel sein", sagte Jens Ritter, Chef der Lufthansa Airlines. "Trotz vieler positiver Entwicklungen in den vergangenen Monaten sind wir da derzeit noch nicht", räumte der Manager in München ein. Abhilfe schaffen soll ein großes Bündel von 600 Maßnahmen. Dazu gehören mehr Personal am Boden, weniger eng getaktete Flugpläne, mehr Kapazität bei Check-in, Gepäckbeförderung und Sicherheitskontrollen.