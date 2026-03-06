Die Lufthansa meldet Rekordumsatz und will die Dividende erhöhen. Wie der Konzern trotz Herausforderungen seine Gewinne weiter ausbauen will.

dpa 06.03.2026 - 07:52 Uhr

Frankfurt/Main - Geringere Spritkosten und weniger Ausgaben für verspätete Flüge haben der Lufthansa 2025 im Tagesgeschäft mehr Gewinn eingebracht. Weil zudem die Kernmarke Lufthansa Airlines in die Gewinnzone zurückkehrte, kletterte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) knapp ein Fünftel auf 1,96 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Frankfurt mitteilte. Für 2026 stellte Vorstandschef Carsten Spohr trotz der Verwerfungen durch den Iran-Krieg eine weitere deutliche Steigerung in Aussicht.