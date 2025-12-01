Trotz eines unerwartet nötigen Software-Updates bei vielen Airbus-Maschinen bleibt der Flugverkehr stabil. Die meisten A320-Jets sind schon wieder startklar. Wie Airlines das Problem lösten.

dpa 01.12.2025 - 08:59 Uhr

Toulouse - Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Update für tausende Airbus-Jets haben die Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der großen Mehrheit der rund 6.000 betroffenen Jets der Modellfamilie A320 seien die notwendigen Änderungen bereits erledigt, teilte der weltgrößte Flugzeughersteller am Montagmorgen in Toulouse mit. Der Dax-Konzern und die europäische Luftfahrtbehörde EASA hatten die Airlines am Freitagabend nach einem Zwischenfall von Ende Oktober zu dem Update aufgefordert.