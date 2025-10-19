Nach einer Sperrung am Abend wegen «verdächtiger Wahrnehmungen» läuft der Flugbetrieb in München wieder. Die Auswirkungen blieben laut Flughafen gering. Was ist zu den Hintergründen bekannt?

dpa 19.10.2025 - 08:00 Uhr

München - Nach der kurzzeitigen Sperrung der Start- und Landebahn am Münchner Flughafen wegen "verdächtiger Wahrnehmungen" läuft der Flugbetrieb seit dem Morgen wieder regulär. Die Auswirkungen seien gering gewesen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Drei Flieger seien am späten Samstagabend umgeleitet worden, von denen einer anschließend doch in München gelandet sei.