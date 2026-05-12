Verdächtige Bewegungen, Alarm aus der ersten Reihe und dann die Polizei: Wie das Abenteuer für ein Paar auf einem Flug zwischen Panama und Argentinien endete.

dpa 12.05.2026 - 01:37 Uhr

Rosario - Wegen "obszönem Exhibitionismus" sind in Argentinien ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau festgenommen worden, die in der Business-Class eines Flugzeugs angeblich beim Sex erwischt wurden. Medienberichten zufolge nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung in der Stadt Rosario auf Hinweis des Piloten fest.