Wegen Smogs: Grundschüler in Neu-Delhi im Fernunterricht

Yoga-Stunde im Park unter einer dicken Smogschicht: So sieht der Alltag in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi im Moment aus. Wie die Behörden dagegen vorgehen - und was im Nachbarland Pakistan gemacht wird.

dpa 15.11.2024 - 11:46 Uhr

Neu-Delhi - Wegen starken Smogs sollen in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi vorerst alle Grundschüler in den Fernunterricht wechseln. Außerdem gelten in der Millionenmetropole und der umliegenden Region Verbote für fast alle Bauarbeiten und Beschränkungen für den Straßenverkehr. Nach bereits mehr als zwei Wochen durchgehend "sehr schlechter" Luftqualität hat sich die Lage weiter verschärft.