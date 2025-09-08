Tiefflug über dem Raum Stuttgart: Ein A400M der Luftwaffe sorgte für Aufsehen. Wir haben recherchiert, wie tief die Maschine flog und welche Reise sie hinter sich hatte.
08.09.2025 - 17:15 Uhr
Tief, schnell und ziemlich laut: Der Flug einer viermotorigen, grauen Maschine hat am frühen Montagnachmittag in der ganzen Region für Aufsehen beziehungsweise Aufhorchen gesorgt. Gegen 12.50 Uhr passierte das Flugzeug beispielsweise Welzheim und Althütte, wo sich viele verwunderte Blicke nach oben wandten.