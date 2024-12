Verdächtiger nach Schüssen auf CEO in New York festgenommen

Am 9. Dezember wurde in Manhattan der UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson brutal erschossen. Jetzt hat die Polizei in Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania einen 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen – dank eines aufmerksamen McDonald's-Kunden. Luigi Nicholas Mangione trug eine Pistole und einen Schalldämpfer bei sich.