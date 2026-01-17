In einem Social-Media-Video rappt Luis Bobga mit beleidigender Wortwahl gegen den bayerischen Ministerpräsidenten. Die CSU reagiert empört.
17.01.2026 - 17:22 Uhr
Der Vorsitzende der Grünen Jugend, Luis Bobga, hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in einem Video beschimpft und damit Rücktrittsforderungen der CSU ausgelöst. In dem Clip rappt Bobga und benutzt den Begriff „Hurensohn“, während ein Bild Söders eingeblendet wird. Anlass ist offenbar Söders Vorschlag, einige Bundesländer einzusparen.