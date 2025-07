Nach dem wetterbedingten Ausfall in der vergangenen Woche wird die Luitenbächer Höhe nun an zwei Tagen hintereinander bespielt.

Eigentlich war er für vergangenen Samstag, 26. Juli, angekündigt – der zweite Termin der diesjährigen Sunset Lounge auf der Luitenbächer Höhe oberhalb des Weinstädter Stadtteils Großheppach. Aufgrund des vorhergesagten anhaltend regnerischen Wetters wurde der Terminplan kurzfristig geändert – und das Ereignis findet nun am Freitag, 1. August, statt, und zwar von 15 bis 24 Uhr.

Bewirtet wird dann, wie auch schon beim ausgefallenen Termin vorgesehen, am 1. August vom Strümpfelbacher Weingut Idler. Den Genuss-Weinfreunden beschert dies im übrigen einen önologischen Doppelschlag: Denn bereits tags drauf, am Samstag, 2. August, verwöhnt das Gundelsbacher Weingut Gold die Gäste von 11 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Premiere bei der Remstal Gartenschau

Sommerliche Temperaturen, entspannte Musik, edle Weine, leckere Speisen – und dazu ein unvergleichlicher Ausblick über die Weinberge: Am Samstag, 19. Juli, war mit dem Weingut Klopfer aus Großheppach die beliebte 105 GRAD OEX – Sunset Lounge auf der Aussichtsplattform in ihre neue bis 30. August dauernde Saison gestartet worden.

Die Luitenbächer Höhe, vom Tal aus betrachtet. Foto: Beglau

Die Sunset Lounge auf der Luitenbächer Höhe wurde anlässlich der Remstal Gartenschau 2019 geschaffen und hat sich seither zu einem Publikumsmagneten weit über die Region hinaus entwickelt. Rund 45 000 Besucherinnen und Besucher haben hier bereits unvergessliche Sonnenuntergänge erlebt.

Bisher war die Lounge jeweils freitags bis sonntags geöffnet. „Aufgrund zu klärender rechtlicher Fragen läuft die Sunset Lounge in diesem Jahr in reduzierter Form“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Weinstädter Rathaus: Geöffnet ist deshalb heuer ausschließlich samstags, jeweils von 11 bis 24 Uhr.

Weitere Termine bis 30. August

Die Ausnahme hiervon ist eben nun an diesem Freitag, 1. August, mit dem Nachholtermin fürs Weingut Idler. Die weiteren Termine:

2. August: Weingut Gold,

9. August: Weinbau Sabine Sigle,

16. August: Weingut Schweikart,

23. August: Weingut im Hof – Armin Zimmerle,

30. August: Weingut & Destillerie Rühle

Die Besucher werden gebeten, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Von der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach sind es rund 30 Minuten Fußweg. Begrenzte Parkmöglichkeiten gibt es um die Prinz-Eugen-Halle, Zügernbergstraße 36. Eine direkte Zufahrt zur Aussichtsplattform ist nicht möglich. Insbesondere für den Rückweg von der Lounge zum Parkplatz oder zur S-Bahn bittet die Stadt ausdrücklich um Rücksichtnahme auf die Anwohner.