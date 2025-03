Deutschland will die dritte Basketball-Medaille in vier Jahren. Um für die EM in Form zu kommen, nehmen es Schröder und Co. mit einem ganz Großen der NBA auf.

red/dpa 07.03.2025 - 11:40 Uhr

Basketball-Weltmeister Deutschland testet vor der Europameisterschaft in diesem Sommer gegen Slowenien mit Luka Doncic. Der NBA-Superstar von den Los Angeles Lakers gastiert mit seinem Team am 10. August (17.30 Uhr) in Mannheim, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte. Deutschland und Slowenien spielten auch bei der EM 2022 und bei der WM 2023 gegeneinander.