Lukas Podolski nimmt Abschied von seiner Oma. In den sozialen Medien schreibt er über ihre Bedeutung für sein Leben und prägende Lektionen.

red/dpa 29.12.2025 - 13:45 Uhr

Der ehemalige Bundesliga-Star Lukas Podolski hat mit bewegenden Worten auf den Tod seiner Oma reagiert. Diese sei wie eine zweite Mutter für ihn gewesen, habe immer auf ihn aufgepasst und ihn beschützt, schrieb der 40 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 bei Instagram. Dazu postete er Bilder, die ihn zusammen mit seiner Oma zeigen. „Du wirst für immer in meinem Herzen leben. Ruhe in Frieden.“