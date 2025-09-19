Mit seinen Pfeilen stellt der Weltmeister mitunter absurde Dinge an, doch bei diesem Test wollte es einfach nicht klappen – bis jetzt.
19.09.2025 - 15:52 Uhr
Aller guten Dinge sind - sieben: Nach mehreren vergeblichen Anläufen hat Darts-Weltmeister Luke Littler die Theorieprüfung für den Führerschein bestanden. Der 18-Jährige teilte am Freitag bei Instagram ein Bild seines Bescheids - und kann nun endlich auch den praktischen Teil angehen. „Wir werden uns das ansehen, natürlich werden wir uns das ansehen“, schrieb Littler dazu in Anlehnung an ein britisches Fußball-Meme.