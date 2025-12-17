Brasiliens Präsident verliert die Geduld mit den EU-Staaten: Wenn das Mercosur-Abkommen jetzt nicht unterzeichnet wird, macht Brasilien keinen Deal mehr, warnt er.

red/dpa 17.12.2025 - 19:34 Uhr

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva droht mit einem Rückzug seines Landes aus dem geplanten Mercosur-Abkommen mit der EU. Sollte das seit 1999 verhandelte Freihandelsabkommen nicht rechtzeitig vor der geplanten Unterzeichnung am Samstag von den EU-Ländern gebilligt werden, werde Brasilien es nicht mehr unterstützen, sagte der linke Staatschef der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas.