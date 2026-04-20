Ein Vierteljahrhundert wurde über das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen verhandelt. Am 1. Mai tritt es vorläufig in Kraft. Der Kanzler sieht darin mehr als nur eine wirtschaftliche Bedeutung.
20.04.2026 - 11:28 Uhr
Hannover - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht in dem Freihandelsabkommen der EU mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten einen Gegenentwurf zu einer neuen Großmachtpolitik. "Das ist unsere Antwort auf die großen Verwerfungen, die wir gegenwärtig erleben", sagte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva auf der Hannover Messe.