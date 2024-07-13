Lavahöhlen auf dem Mond könnten Astronauten ein sicheres und perfekt klimatisiertes Refugium bieten. Raumsonden haben auch schon einige dieser Kavernen auf dem Erdtrabanten ausfindig gemacht.
05.04.2026 - 12:39 Uhr
Höhlen wecken bei vielen Platzangst und Panikattacken. Für Höhlenforscher sind es gerade die Extreme – absolute Dunkelheit, enge Gänge, riesige Hallen – und die Naturschönheiten, von denen sie magisch angezogen werden. Doch wie ist es auf dem Mond? Auch auf dem Erdtrabanten gibt es Höhlen.