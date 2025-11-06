Jan Bräuninger aus Ditzingen und Tim Greif sind „timundjani“. In ihren Videoclips setzen sie sich mit den Schwaben auseinander. Im Internet werden sie gefeiert – etwa auf Instagram.
„Wir werden mal berühmt.“ Am Anfang wurden Jan Bräuninger und Tim Greif noch belächelt, wenn sie diesen Satz sagten, im Spaß nur, fern der Realität, als Reaktion, wenn ihre Videos kommentiert wurden. Die Clips über Alltägliches waren manchmal sinnfrei, nicht mal komisch. Doch Jan Bräuninger und Tim Greif hatten Spaß daran, es war ein Zeitvertreib. Bis zu einem Skiurlaub vor knapp drei Jahren, in dem einer aus der Gruppe dermaßen schwäbisch redete, dass Jan Bräuninger und Tim Greif viel Spaß – und ihr wiederkehrendes Thema für ihre Videos – gefunden hatten. Seitdem sind Bräuninger und Greif als timundjani im Internet aktiv, zunächst auf Tiktok, inzwischen auch auf Youtube und Instagram mit 113 000 Followern.