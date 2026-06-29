Lutherkirche in Fellbach Gefahr durch herabfallenden Mörtel: Schutzgerüst sichert Weg am Kirchturm
Der Turm der Lutherkirche in Fellbach muss aus Sicherheitsgründen ab dem 30. Juni eingerüstet werden. Auslöser war ein herabgefallenes Mörtelstück.
Der Turm der Lutherkirche in Fellbach muss aus Sicherheitsgründen ab dem 30. Juni eingerüstet werden. Auslöser war ein herabgefallenes Mörtelstück.
Die Lutherkirche in Fellbach bekommt ab Dienstag, 30. Juni, ein verändertes Erscheinungsbild: Rund um den Turm wird ein Schutzgerüst aufgebaut. Es soll als Sicherungsmaßnahme gegen eventuell herabfallende Kleinteile dienen.