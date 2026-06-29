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  6. Gefahr durch herabfallenden Mörtel: Schutzgerüst sichert Weg am Kirchturm

Lutherkirche in Fellbach Gefahr durch herabfallenden Mörtel: Schutzgerüst sichert Weg am Kirchturm

Lutherkirche in Fellbach: Gefahr durch herabfallenden Mörtel: Schutzgerüst sichert Weg am Kirchturm
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Der Turm der Fellbacher Lutherkirche muss eingerüstet werden. Foto: Dirk Herrmann

Der Turm der Lutherkirche in Fellbach muss aus Sicherheitsgründen ab dem 30. Juni eingerüstet werden. Auslöser war ein herabgefallenes Mörtelstück.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Die Lutherkirche in Fellbach bekommt ab Dienstag, 30. Juni, ein verändertes Erscheinungsbild: Rund um den Turm wird ein Schutzgerüst aufgebaut. Es soll als Sicherungsmaßnahme gegen eventuell herabfallende Kleinteile dienen.

 

Der Aufbau soll nach Angaben der Evangelischen Kirchengemeinde Fellbach voraussichtlich etwa zwei Tage dauern. Der Gehweg zwischen Rathaus, Stadtbahnhaltestelle Lutherkirche und Bahnhofstraße bleibt währenddessen passierbar. Auch nach dem Aufbau soll die Wegführung ungehindert möglich sein, da das Gerüst auf dem Westfassaden-Vorsprung rund um den Turm errichtet wird.

Mörtelstück hatte sich vom Turm gelöst

Hintergrund ist ein Schaden am Turm der Lutherkirche. Vor einiger Zeit hatte sich dort ein kleines Mörtelstück von rund 13 Zentimetern Größe gelöst. Daraufhin wurde ein Fachgutachten zur Schadensermittlung in Auftrag gegeben. Dieses lag im vergangenen April vollständig vor und wurde anschließend vom Architekturbüro Treide aus Schorndorf geprüft, das von der Kirchengemeinde mit der weiteren Planung beauftragt wurde.

Nach dieser Prüfung sei die Anbringung des Schutzgerüsts geboten gewesen. Mittlerweile liegen nach Angaben der Kirchengemeinde alle erforderlichen Genehmigungen der Stadt Fellbach vor, darunter von der Unteren Denkmalschutzbehörde, dem Amt für öffentliche Ordnung und dem Straßenbauamt.

Sanierung soll 2028 beginnen

Das Schutzgerüst soll die Passage am Kirchturm bis zum Start der geplanten Sanierungsarbeiten sichern. Diese sollen nach derzeitiger Planung im Frühjahr 2028 beginnen. Der nächste Schritt ist ein Finanzierungsplan, den der Kirchengemeinderat Fellbach voraussichtlich noch in diesem Juli auf den Weg bringen will. Die Evangelische Regionalverwaltung Waiblingen legt ihn anschließend dem Oberkirchenrat zur Genehmigung vor.

Für 2027 sind die Folgebeauftragungen für den Architekten, die Ausschreibungen der verschiedenen Gewerke und die Einholung der Genehmigungen für die Bauarbeiten vorgesehen. Bei ungehindertem Verlauf könnten die Sanierungsarbeiten im März 2028 beginnen und bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten der Stadt an der Neuen Mitte Fellbach und jene an der Kirche beinträchtigen sich laut der Kirchengemeinde nicht gegenseitig.

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