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Luxus in Oberschwaben Traumschloss mit Napoleon-Suite sucht neuen Besitzer

Luxus in Oberschwaben: Traumschloss mit Napoleon-Suite sucht neuen Besitzer
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Egon Dietz und seine Ehefrau Heidrun Weinert haben in jahrelang das Schloss Hürbel in Oberschwaben saniert. Ein Stuttgarter Immobilienmakler will für das Luxusanwesen mit zehn Bädern nun einen neuen Besitzer finden. Foto: Privat Sothebys/Montage Sebstian Ruckaberle

Ein Ehepaar kauft ein sanierungsbedürftiges Schloss von 1521 und macht beim Renovieren erstaunliche Entdeckungen. Jetzt sucht das Anwesen einen neuen Besitzer - für 9,9 Millionen Euro.

Bauen/Wohnen/Architektur : Nicole Golombek (golo)

Schloss Nummer 16 ist es dann geworden. Das lag sicher auch an der Kompromiss-Liste. Davor, sagt Egon Dietz, an einem sonnigen Tag vor seinem Anwesen stehend, haben wir irgendwann bemerkt, dass jeder von uns ein anderes Schloss sucht. Daher die Liste: Was muss das Traumanwesen zwingend haben, worauf lässt es sich verzichten. Das hat das Ehepaar, sie Ärztin, er Kommissar in ihrer Wohnung in München aufgeschrieben, um sich klar zu werden, wie und wo sie wohnen wollen. Und dann gleich beim ersten Besuch von Schloss Hürbel, so Egon Dietz, war alles klar. „Wir haben uns angeschaut und gewusst: DAS ist es, das müssen wir retten.“

 

DAS - ist ein Schloss im Dorf Gutenzell-Hürbel in Oberschwaben, idyllisch zwischen Memmingen, Ulm und Biberach gelegen. In der Nachbarschaft ein Bauernhof, aktuell wird in Sichtweite ein Einfamilienhaus im Toskanastil errichtet, ansonsten: Wald, Wiesen. Eine erste offizielle Erwähnung des Gemäuers mit den vier schlanken Türmen ist von 1521 als Sitz der Herren von Freyberg. 1723 fand ein erster massiver Umbau mit Aufstockung eines zweiten Stockwerkes statt, 1789 wurde das Interieur verändert.

Das Schloss wurde zum Kinderheim

Zweihundert Jahre später zogen die letzten Adeligen aus: Von 1903 bis 1908 wurde das Schloss in ein Kinderheim umgebaut. Und auf dem Anwesen - rund zweieinhalb Fußballfelder groß - entstanden Haus Antonius für die Schlafsäle und Haus Anna für die Logistik (Näherei, Wäscherei, Büglerei). 140 Kinder hatten im Schloss ihr Zuhause. 1982 wurde das Heim aufgelöst. Das Haus Antonio wurde verkauft, war Asylbewerberheim, stand später leer, eine „Schrottimmobilie“, wie Egon Dietz sagt. Die aktuellen Mieter im Schloss, eine brasilianische Familie, haben es vor einigen Jahren übernommen - und heute steht es wieder tadellos da, saniert und für Feriengäste hergerichtet.

Der Mann wiederum, dem sie 2013 das Schloss abgekauft haben, lebte hingegen, so berichtet es Egon Dietz, vornehmlich in einem einzigen Raum, beheizt mit Gasradiatoren. Das Schloss verwitterte zusehends. Aber es wurde auch nichts kaputtrenoviert. Dach und Keller waren in gutem Zustand, sagt Egon Dietz, natürlich ordentlich vollgerümpelt, unter anderem mit Einmachgläsern von 1992. „Und aus der Dachrinne wucherte das Grün, Bäume sind da schon gewachsen“, ein Kamin habe einzustürzen gedroht, außerdem war das Parkett im Erdgeschoss hinüber. 420 Quadratmeter Eichendielen mussten neu verlegt werden.

Jugendstilkamine und an der Decke aufwändiger Stuck

Nach einer umfangreichen Vorplanung mit dem auf denkmalgeschützte Objekte spezialisierten Architekten Siegfried Locher und dem Denkmalamt wurde das Schloss in sechs Wohnungen umgewandelt. Es wurden unter anderem neue Doppelfenster eingebaut, 2,7 Kilometer Rohre für die Heizung verlegt - und man entschied sich für die Installation einer Wandheizung in der 1,1 Meter dicken Wand im Erdgeschoss. 2026 wurde eine neue Hackschnitzelheizung eingebaut.

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„Bei Stromausfall ist der Betrieb über ein Notstromaggregat möglich“, sagt der Hausherr. So viel wie möglich wurde original belassen, die Jugendstilkamine, die Holzböden von 1723, die aufwändigen Stuckarbeiten des renommierten Bildhauers und Stuckateurs Anton Feuchtmayer im zweiten Obergeschoss. Die pompös breite Treppe etwa wurde mit Stahlwolle behandelt und eingeölt. „Wir sind Bewahrer“, sagt Egon Dietz.

Wenn man bedenkt, dass heute Gebäude nach 60 Jahren oft abgerissen werden und was dieses Schloss alles überstanden hat - den Dreißigjährigen Krieg, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und dazu unzählige Menschen, Mieter wie Eigentümer, Leute, die sich um das Anwesen gekümmert haben und andere, denen es völlig egal war: angesichts dieser Historie kann man nur amüsiert auf die Diskussionen um den Erhalt von Altbauten in unseren Städten blicken, bei denen es nach wenigen Jahrzehnten Nutzung scheinbar keine Zukunft mehr gibt. Die Stiftung Baukultur hat deshalb ja auch den Begriff der Goldenen Energie statt grauer Energie geprägt, weil dies auch die emotionalen und sozialen Werte eines Gebäudes mit einbezieht. Wenn es danach geht, ist dieses Gebäude ein echter baulicher Goldschatz.

Zimmer mit Lourdes-Grotte und ein Storchennest

Vier Wohnungen - darunter eine mit einer eigenen Lourdes-Grotte zum Beten - werden inzwischen als Ferienwohnungen angeboten. Eine Wohnung heißt Napoleon-Suite, weil der französische Feldherr tatsächlich 1816 im Schloss übernachtet haben soll. In der ersten Etage wohnt das Ehepaar selbst, im zweiten Stockwerk in der 230 Quadratmeterwohnung lebt die brasilianische Familie. Das Paar war zunächst ins „Storchennest“ eingezogen. Dann wurde das kleine Apartment zu klein. Die Familie ist zu fünft, bald kommt das vierte Kind zur Welt. Störche wohnen inzwischen auch auf dem Dach, einer fliegt gerade durch die Lüfte, als Egon Dietz die herrliche Dachterrasse mit ihrem Blick auf Felder und Wälder zeigt. Wäre man bis abends geblieben, hätte man den Sonnenuntergang dort sehen können.

Der Jugendstilkamin wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingebaut. Die französischen Réveillon-Tapeten sind eine Rarität und stammen aus dem 18. Jahrhundert. Sie wurden sorgfältig restauriert. Auch das Parkett ist mehrere Jahrhunderte alt. Foto: Privat Sothebys

Böse Überraschungen gab es bei der jahrelangen Sanierung keine, aber lehrreiche Erfahrungen, berichtet der Schlossherr. Dietz spricht voller Freude über die osteuropäischen Handwerker, die jüngst sehr engagiert zweimal am Tag die Fassade gewässert haben, damit der neu aufgebrachte Sumpfkalkputz an der Südseite des Schlosses nicht zu rasch trocknet und dann wieder reißt. Gelernt hat er auch, wie man Latexfarbe von der Wand bekommt: „mit einem Biogel und Frischhaltefolie, die man darauf gibt. Wir haben rund 100 Rollen verbraucht.“ Und dass Restauratoren Wände und Decken lieben, die mit Kalkfarbe gestrichen werden, weil dann „die Decke lebt und lebendig wirkt“.

Die Türschlösser sind sogar von innen verziert

Von innen verzierte Türschlösser haben sie entdeckt. Und nun, bereits im ersten Stock im grünen Salon stehend, Tapeten. Die waren ein besonderer Fund: „Sie stammten von 1789 von einer französischen Tapetenmanufaktur Réveillon aus Paris. 0,1 Prozent der Tapeten aus jener Zeit existieren überhaupt noch.“ Die Restauratoren seien extrem beeindruckt gewesen. „Die Ranken! Die Ranken!“ habe einer der Herren ausgerufen, sagt Egon Dietz.

Die schadhaften Stellen, so verlangte es das Denkmalamt, wurden nicht nachgemalt, sondern nur in der korrekten Farbe schraffiert, damit man beim näheren Betrachten erkennt, wo noch alles original ist und wo ausgebessert wurde. In jedem der Tapeten-Räume steht ein Messgerät - die Luftfeuchtigkeit muss 50 Prozent betragen. „Im Winter kippe ich jeden Tag zehn Liter Wasser in die Geräte“, sagt Egon Dietz.

Kindheitserinnerungen an ein Schloss in Franken

Warum aber wollen eine Ärztin und ein Kommissar ein Schloss kaufen und retten? Das dazu noch denkmalgeschützt ist, was die Sanierung nicht unbedingt günstiger macht? Es war Schicksal, sagt Egon Dietz. Und er kennt Schlösser aus nächster Nähe seit seiner Kindheit. Er ist selbst in Franken als Kind ständiger Schlossgast gewesen. Der Prachtbau war damals ein Erholungsheim. „Wir haben als Kinder in den 1960ern Fußball auf dem Anwesen gespielt, und bekamen dort, wenn wir in der Küche auftauchten, Brote mit Marmelade.“ Der spätere Schlossherr schloss die Türen, wollte keine Besucher.

„Das fand ich schade“, sagt Egon Dietz. „Wir öffnen unser Schloss mehrmals im Jahr, veranstalten Konzerte, haben im ehemaligen Speisesaal eine offizielle Außenstelle des Standesamts, wo rund zehn Hochzeiten pro Jahr stattfinden.“ Das Schloss in seinem Heimatort stand irgendwann zum Verkauf, doch die Verhandlungen gestalteten sich schwierig. Allerdings kamen Dietz und seine Frau damals auf die Idee, dass ein Schloss zu kaufen und etwas daraus zu machen, eine tolle Idee wäre. Verkaufen wollen sie das Anwesen nun, da die Kinder das Schloss und die Ferienwohnungsvermietung nicht weiterführen wollen.

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Jetzt sei die Zeit dafür geeignet, „wir haben bei unseren Schlosstouren von Schlössern an der polnischen Grenze bis in Meran in Südtirol immer wieder Leute getroffen, die schon sehr alt waren und ihr Schloss nicht mehr bewirtschaften konnten. Ich warte mit dem Verkauf nicht, bis ich nur noch mit Rollator über den Hof gehen kann.“ Und auch die 176 Stufen der Originaltreppe von 1723 wollen täglich mehrmals hinauf- und hinuntergestiegen werden.

Ein Stuttgarter Immobilienexperte ist begeistert vom Schloss

Knapp zehn Millionen Euro sind aufgerufen für das Schloss mit seinen 40 Zimmern, 25 Schlafzimmern, 10 Bädern und fünf Garagen. Das noch unrenovierte Haus Anna ist auch dabei. „Vielleicht haben die neuen Eigentümer Lust, es nach eigenen Wünschen zu gestalten“, sagt Egon Dietz, „ob als Restaurant, Galerie oder für weitere Wohnungen.“ Das Barockschloss ist eine Rarität, wie der Stuttgarter Immobilienhändler von Sotheby`s sagt: „Zum Verkauf stehen solche Schlösser definitiv nicht oft. Besonders ist die Geschichte des Schlosses, die Geschichte der Eigentümer und alle die Liebe und das Herzblut, dass ins Schloss investiert wurde.“

Doch wer kann sich so ein Objekt leisten? „Der Käuferkreis ist tatsächlich recht groß“, sagt Julian Schumann, „und reicht vom amerikanischen Investor über vermögende Privatleute bis hin zu Geschäftsleuten, die eine einzigartige Immobilie für die Pferdewirtschaft, das Hotelgewerbe, oder aber Gastronomie suchen.“

Auf die Frage, wie man nach so viel Arbeit und Engagement wirklich verkaufen und weiterziehen will, lächelt Egon Dietz, inzwischen am Kaffeetisch in seiner 60 Quadratmeter großen Wohnküche - samt hundert Jahre altem Ofen - sitzend und sagt: „Ich liebe Probleme. Wenn jemand sagt, das ist eine Herausforderung', mag er keine Probleme.“ Probleme lösen war auch sein Beruf bei der Polizei. Doch das Schloss ist sein bisher vielleicht größter Fall gewesen. Glänzend gelöst. Das nächste Problem wartet.

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