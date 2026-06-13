Luxus in Oberschwaben: Traumschloss mit Napoleon-Suite sucht neuen Besitzer

Schloss Nummer 16 ist es dann geworden. Das lag sicher auch an der Kompromiss-Liste. Davor, sagt Egon Dietz, an einem sonnigen Tag vor seinem Anwesen stehend, haben wir irgendwann bemerkt, dass jeder von uns ein anderes Schloss sucht. Daher die Liste: Was muss das Traumanwesen zwingend haben, worauf lässt es sich verzichten. Das hat das Ehepaar, sie Ärztin, er Kommissar in ihrer Wohnung in München aufgeschrieben, um sich klar zu werden, wie und wo sie wohnen wollen. Und dann gleich beim ersten Besuch von Schloss Hürbel, so Egon Dietz, war alles klar. „Wir haben uns angeschaut und gewusst: DAS ist es, das müssen wir retten.“